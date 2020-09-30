شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النصر يسقط الأهلي ويبلغ نصف نهائي أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020 تأهل ​النصر​ السعودي إلى الدور نصف النهائي لمسابقة ​دوري أبطال آسيا​ لكرة القدم عن منطقة غرب آسيا بفوزه على مواطنه ​الأهلي​ بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على استاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

Advertisements إفتتح غونزالو مارتينيز التسجيل لفريقه بعد مرور 13 دقيقة على إنطلاقة اللقاء ونجح النصر بالحفاظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني أضاف عبدالفتاح توفيق عسيري الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 57. وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الدور عينه يلتقي برسيبوليس الإيراني مع باختاكور الأوزبكي.

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