شكرا لقرائتكم المصرى: هدفنا النقاط الثلاث أمام الزمالك للهروب من منطقة الخطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبدالكريم، المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي، أن المباريات المقبلة ستكون صعبة للغاية، مؤكدًا بأن الفريق يمر بظروف قاسية بسبب الإصابات العديدة، وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأمور تسير بشكل جيد في المصري، تولينا تدريب فريق كبير يمثل محافظة بورسعيد، هناك ظروف صعبة في ظل الغيابات العديدة، خاصة بعد الإصابات الكثيرة بكورونا".

وأضاف: "الجهاز الفني يعمل بشكل جيد على المستوى المعنوي والفني، والأمور صعبة بالنسبة لنا من الناحية البدنية، في ظل ضغط المباريات، ولازال لدينا الكثير وسنعمل على إصلاح الأخطاء بشكل تدريجي".

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وواصل: "مباراة الزمالك ستكون صعبة قوية، ولكن سنلعب من أجل المكسب، نحترم جميع الفرق، ولكنا هدفنا النقاط الثلاث، رغم الغيابات الكثيرة، نعاني من غياب المدافعين بسبب الإصابات ودفعنا بـ عمرو موسي في هذا المركز، ونشكر اللاعبين على الروح القتالية التي يلعبون بها".

وأكمل: "إدارة النادي ومحافظ بورسعيد يدعمون الفريق بشكل قوي، ومتواجدون في برج العرب، وهدفنا تقديم نتائج جيدة في المباريات الـ6 المقبلة".

وتابع: "المباريات كلها صعبة، لدينا مباريات هامة مع الجونة ودجلة، وطموح الجهاز الفني بقيادة علي ماهر هو الوصول إلى مركز متقدم، لكن نعمل وفقا للظروف الحالية فأننا نحاول تخطى كل الصعاب".