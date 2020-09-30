شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تحظر استخدام الهيئات الشبابية والمقرات التابعة للوزارة فى الدعاية الانتخابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إجتماعا مساء اليوم بفريق عمل برنامج دعم المبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة " ايدك معانا " لإستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى عرض خطة البرنامج المستقبلية ، ويهدف البرنامج الذى إنطلق في ابريل 2019 إلى إنشاء منظومة رسمية للمبادرات تحقق عدالة الوصول ، وشفافية الاختيار عن طريق قواعد ومعايير واضحة، مع توفير الغطاء القانوني للمبادرات الشبابية وإيجاد مساحتها للعمل في مراكز الشباب وفق معايير محددة أن يلعب الشاب دوراً في تشكيل مجتمعه و أن تتاح له الفرصة في وضع الأهداف العامة ، لإبراز قيادات محلية شابة مما يعزز فرص نجاح المشروعات التنموية ويضيف إليها صفة.

وتضمنت الاجتماع بحث إقامة 6 معسكرات تدريبية لتأهيل 250 مبادرة شبابية لدخول المسابقة للحصول على دعم الوزارة ، وأن تتمتع كل مبادرة شاركت بالمعسكرات التأهيلية للبرنامج بعضوية تتيح لها الفرصة للإنطلاق في المجتمع.

واطلع وزير الشباب والرياضة على الخطة الجديدة وناقش فريق العمل ووجه " صبحي " بإستمرار التطوير في أداء البرنامج وبضرورة الوصول الى أكبر عدد ممكن من الشريحة المستهدفة من البرنامج، وتبنى الأفكار المبدعة والخلاقة طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية برعاية الشباب والنشء وتمكينهم.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية البرنامج مضيفاً أن تكريم فخامة رئيس الجمهورية لمبادرتين من الفائزين بالبرنامج عربية الحواديت ،و الكشك إنما هو إستمرار لسياسته الداعمة لمبادرات الشباب المصري .



وزارة الرياضة



وزير الرياضة



وزير الشباب

ومثلت مبادرتين من أعضاء البرنامج مصر بالمسابقة الإقليمية للقيادات الشبابية بالأردن حرفتك مشروعك ، ارشد نفسك ، وساعد البرنامج فى الكشف على قدرات المبادرات والكيانات الشبابية فى المحافظات وتم الاستعانة بهم فى تنظيم فعالية مارثون زايد الخيري بالسويس.

حضر الاجتماع نجوى صلاح ، اسماعيل الفار وكلاء الوزارة ، جيهان حنفي مدير عام البرامج التطوعية ، نانيس الناقوري مدير عام المشروعات ، محمد عبدالدايم الخبير في ريادة الأعمال منال جمال مدير عام التدريب ومصطفى عز العرب منسق البرنامج