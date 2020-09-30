شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: لن نبخس فايلر حقه. لكنه لن يدرب فريقا بحجم الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم طه إسماعيل نجم الأهلي الأسبق السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى بسبب أسلوبه في التعامل مع القلعة الحمراء، والطريقة التي قرر بها الرحيل.

وقال طه اسماعيل فى الاستوديو التحليلي لمباراه الأهلي والترسانة بقناة تايم سبورتس :" ساندنا فايلر لأنه أثبت حضورا في بداية التجربة ووجد كل الدعم من المجلس والجمهور وكل أبناء الأهلي حتي جاءت كورونا وحدث التغيير".

وتابع طه اسماعيل:" لما يكون مدرب بيهتم بكل كبيرة وصغيرة في فريقه قبل التوقف ثم يعود لا يهتم ولا يسأل عن أى شىء ..لا يعلم من تعافي من الإصابة ومن لايزال يتأهل ولا يهتم بالسؤال ..إذن هناك شىء تغير وأصبح هذا المدرب يفكر في شىء آخر ".

وأكمل طه اسماعيل:" كنت أتمني أن يستثمر فايلر وجوده في الأهلي ويحقق انجازات كبيرة لن يحققها مع أي ناد آخر. .واقولها بالفم المليان مهما درب أندية لن يحقق ماكان سيحققه مع الأهلي ".

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وتابع طه اسماعيل:" فايلر سوف يندم علي رحيله من الأهلي وسوف يعرف لاحقا انه خسر شيئا رائعا لايعوض ..الأهلي لايقل علي أحد ويحقق البطولات مع المدرب المصري أو الأجنبي او حتي المدرب المؤقت لا خلاف علي ذلك ..نحن ناديا يحصد الألقاب حتي لو مدربه ضعيف بفضل استقرار النادي ودعم جماهيره وروح لاعبيه ".

واستطرد :"لن نبخس فايلر حقه فلقد اتجهد ولكن قبل التوقف ولذا أعطيته سبعة علي عشرة مع الاهلي ".

وعن اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قال طه اسماعيل:" اختيار موفق..هو مدرب المرحلة والاكثر دراية بالفرق الافريقية التي يواجهها الأهلي كل عام ".