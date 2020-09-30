شكرا لقرائتكم متعب يشيد بـ موسيماني: "تعاملت معه ومدرب رائع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى عماد متعب، نجم الأهلي السابق، اعجابه بالجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن دوانز الجنوب افريقي، موضحا أنه مدرب مميز للغاية.

وقال عماد متعب، في تصريحات عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"موسيماني، مدرب عالمي وصاحب فكر كبير في الكرة، وهو ما ظهر جليا خلال توليه تدريب فريق صن داونز".

وأضاف :"تعاملت مع موسيماني، خلال تحليل بطولة امم افريقيا 2019، وأكد له انه يحلم بتدريب النادي الأهلي"، مضيفا :"تولي موسيماني، تدريب الاهلي اختيار رائع من مجلس الإدارة".

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مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، استقر على التعاقد مع بيتسو موسيماني، لكي يتولى تدريب الفريق الاول لكرة القدم خلفا للسويسري رينيه فايلر.