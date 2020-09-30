شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا السبت المقبل للرد على اللجنة الأوليمبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة صباح السبت المقبل وذلك من أجل الرد على ادعاءات اللجنة الأوليمبية بالمستندات، ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي في الصالة المغطاة بمقر النادي.

فى السياق ذاته، انتهت بعد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 ، جلسة التحقيق المحددة من قبل المستشار أحمد حافظ رئيس لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية المصرية لسماع أقوال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فيما نسب إليه من وقائع تضمنتها الشكاوى المقدمة من رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الاهلى ، ونائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ،وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، والرئيس الأسبق لنادى الزمالك، حيث حضر جلسة التحقيق محمود فتحى خالد مدير الشئون القانونية ، وأخرين من محاميى الشئون القانونية بنادى الزمالك.

وقالت اللجنة الأولمبية فى بيان لها، أن محامو نادى الزمالك أبدوا اعتراضهم على مثول رئيس نادى الزمالك لجلسة التحقيق المحددة نظراً لتمتعه بالحصانة البرلمانية والتى تمنع ذلك وفقاً لحد قولهم ، كما رفضوا سؤالهم بصفتهم عن المشكو فى حقه، وقد رفعت جلسة التحقيق لإصدار قرار بشأنها فى وقت لاحق .

من ناحية أخرى، أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بيانا رسميا حول موقفه من ملف نادي القرن وشدد مجلس إدارة النادى الأبيض على أنه لم ولن يتراجع عن الدفاع عن حقوق النادي في مختلف القضايا ومن بينها ملف نادي القرن، وكان الزمالك قد أعلن تجهيز ملفا رسميا من أجل تقديمه إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل استرداد لقب القرن الأفريقى الذى حصل عليه الأهلى باختيار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" والذى يؤكد مسئولي الزمالك أحقية النادى الأبيض فى ذلك اللقب.





Advertisements

وجاء بيان نادى الزمالك كالتالى:

يؤكد المجلس أن أحقية الزمالك في لقب فريق كرة القدم في القرن هي عقيدة داخل كل زملكاوي و أن المجلس يرفض المعايير، التي تم بناء عليها منح الأهلي لقب نادي القرن، خاصة مع حصول الزمالك وقتها على 9 ألقاب قارية، مقابل 7 للفريق الأحمر.

ويهيب المجلس بجميع الإعلاميين والمدعين بأنهم خبراء اللوائح بعدم الزج بأنفسهم في هذه القضية خاصة وأن أى خطوة يتخذها النادى فى هذا الملف يعلن عنها عبر الطرق الرسمية، هذا وقد كلف النادي بعض المهتمين بهذا الشأن منهم الزملكاوي معتز الشامي والمقيم في الإمارات بمتابعة هذا الملف وعرض كافة المستندات و الإجراءات المطلوبة على عدد من الخبراء المتخصصين لتصعيد هذا الملف والحصول على حق النادى بهذا الشأن.

وشدد مجلس إدارة النادي على أن تخاذل المجالس السابقة حال دون إثبات حق الزمالك فى هذا الملف والذى فتحه المجلس واتخذ خطوات لإعادة حق النادى منها مخاطبات رسمية ومنها فرض الأمر بشكل واقع أمام كل الجماهير برفع اللافتات التى تؤكد أحقية النادى بهذا اللقب.

واختتم المجلس بيانه متوجها برسالة لجماهير النادى بوضع ثقته فى مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور الذى لم و لن يتوان عن إعادة حقوق النادى والدفاع عنه فى كل القضايا.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق في بداية وقام اللاعبون بالتوجه للمدرب البرتغالي لمصافحته بالإضافة للجهاز المعاون له ثم قام باتشيكو بتوجيه رسالة للاعبين قال لهم فيها :"لديكم أفضل مهنة في العالم وهى كرة القدم.. أتمنى أن تستغلوا أنفسكم و أعماركم الصغيرة.. كنت لاعب وأصبحت مدرب لكن حينما كنت لاعب كان أفضل بكثير بالنسبة لي.. وحينما تحدث معي الزمالك تابعت المباريات ولو لم أرى لاعبين بهذا المستوى لما أتيت إلى النادى.. والناحية الفنية والدفاعية أساسية بالنسبة لي .. مباراة الجونة الأخيرة التي حضرتها أكدت لي أن الفريق كبير رغم أي أمور دفاعية بدليل الفوز في النهاية وشخصية الفريق التي جعلت لدينا القدرة على التسجيل في الوقت القاتل وهذه نوعية اللاعبين التي أحب العمل معهم.. سأقوم بمساعدة الجميع فى الفريق وأى لاعب سيؤدي بصورة جيدة سيحصد مكانة في الفريق ومن الوارد أن يبتعد لاعب لكن لا يجب أن يشعر بالإحباط.