شكرا لقرائتكم حسام البدرى وبركات يصلان اتحاد الكرة لحضور اجتماع اللجنة الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد بركات مدير المنتخب إلى مقر اتحاد الكرة منذ قليل لحضور اجتماع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لبحث متطلباته للمرحلة المقبلة. ويحضر الجلسة، اللجنة الخماسية بكامل تشكيلها والتي تضم، عمرو الجنايني رئيسا، ونائبه الدكتور جمال محمد علي، وعضوية، محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق، بجانب محمد بركات مدير المنتخب.

وتتركز جلسة اللجنة مع جهاز المنتخب، حول التعرف على خطة الفريق في التجمع الدولي خلال شهر نوفمبر، والتي يخوض خلالها الفريق مباراتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ومعرفة كل احتياجات المنتخب والجهاز الفني من أجل تلبيتها وتوفير كل الأجواء التي تساعد الفريق على حسم التأهل للكان مبكرا.

على صعيد مختلف، طالب الإعلامى أحمد شوبير حسام البدرى مدرب الفراعنة بالسفر لتونس لمتابعة منتخب توجو قبل مواجهته فى نوفمبر المقبل، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "سنواجه منتخب توجو مرتين فى أسبوع واحد، وكانت للمنتخب أجندة دولية فى أكتوبر وتم إلغاؤها بسبب انشغال لاعبى الأهلى والزمالك بنصف نهائى أفريقيا ومباريات الدورى، فضلا عن صعوبة استدعاء المحترفين لوجوب دخولهم حجرا صحيا بسبب كورونا، لذا تم الاستقرار على إلغاء معسكر أكتوبر".

وأضاف شوبير، "منتخب مصر اكتفى بمعسكر فى نوفمبر، بينما منتخب توجو سوف يسافر لتونس لخوض مباراتين وديتين استعداداً للفراعنة أحدهم مع السودان، لذا لابد أن يتوجه البدرى أو أحد معاونيه لتونس لمتابعة معسكر توجو هناك بالتنسيق مع السفارة المصرية فى تونس، ولابد من منح البدرى وقت مناسب للإستعداد للمرحلة المقبلة خاصة أن موقفنا صعب فى المجموعة"

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وتابع شوبير، "قلت للبدرى حاول تخطف مباراة ودية حتى لو مع السودان بس قال كل العناصر مش متاحة خاصة المحترفين، لازم نكسب توجو هنا ونتعادل معاهم هناك أو نكسبهم حتى نوصل للنقطة 7 ونتصدر المجموعة ".

وبدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فى التنسيق لسفر المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى إلى توجو بطائرة خاصة لمواجهتها فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ آلتى تستضيفها الكاميرون، ويواجه منتخب مصر منتخب توجو فى الجولة الثالثة والرابعة خلال الفترة من ٩ الى ١٧ نوفمبر وحدد المنتخب المصرى يوم ١٢موعدا المباراة على أن يحدد منتخب توجو موعد مباراته أحد أيام ١٥ أو ١٦ أو ١٧ نوفمبر .

ويتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر برصيد نقطتين بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.

استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على تحديد موقف تواجد الجماهير فى مباراة منتخب مصر أمام توجو المقرر لها 12 نوفمبر المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون، وفقا لما تقرره اللجنة الطبية باتحاد الكرة واللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة لتحديد امكانية تواجد الجماهير بأعداد قليلة من أجل موازرة المنتخب فى مباراة توجو والتى لا بديل للفراعنة الا الفوز من اجل استمرار المنافسة على التأهل لأمم افريقيا.

علم اليوم السابع أن هناك اتجاه قوى بتواجد أعداد قليلة من الجماهيو لا يتخطى 2000 الى ثلاثة الاف مشجع فى المباراة وتوزيعهم على مدرجات الاستاد الذى سيستضيف مباراة المنتخب و توجو والاقرب هو استاد القاهرة حتى الآن ومراعاة الاجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا مثل ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول للملعب الى جانب التباعد داخل الاستاد بين الجماهير.