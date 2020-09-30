شكرا لقرائتكم انطلاق دورى مراكز الشباب 11 أكتوبر والنهائى مارس 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، جدول دورى مراكز الشباب النسخة الثامنة بالكامل من بدايته 11 أكتوبر القادم وحتي النهائى والذي يقام آخر مارس 2021 ، وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أهمية الدور الذي يلعبه دوري مراكز الشباب وأهمية إعلان بداية وختام الدوري في مواعيده محددة مع إتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية في كافة المحافظات .

وصرح الوزير بأن الدوري يبدأ في كافة محافظات الجمهورية 11 أكتوبر القادم وينتهى آخر مارس 2021 ، بمشاركة 631 مركز شباب من 27 محافظة .

ويقام الدوري يومي الاحد والاثنين في الثانية ظهراً من كل أسبوع ، مع تقسيم كل محافظة إلي أربع مجموعات عدا محافظة البحر الأحمر بها مجموعتان فقط لمشاركة 8 فرق فقط بينما يشارك من كل المحافظات المتبقية 24 فريق وقنا 23 .

وتفاصيل الجدول جاءت ؛ بأن يبدأ الأسبوع الأول والثاني والثالث في شهر أكتوبر ؛ حيث يبدأ الاول 11-12 والثاني 18-19 والثالث 25-26 ، ويشهد شهر نوفمبر فعاليات الأسابيع الخمس التالية ؛ حيث يبدأ الرابع 1-2 والخامس 8-9 والسادس 15-16 والسابع 22-23 والثامن 29-30 من الشهر ذاته .

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وتلعب الأسابيع التاسع والعاشر والحادي عشر في شهر ديسمبر ؛ حيث يبدأ التاسع 6-7 والعاشر 13-14 والحادي عشر 27-28 ، ويقام الاسبوع الثاني عشر والثالث عشر في يناير 2021 ؛ حيث يبدأ الأسبوع الثاني عشر 3-4 والثالث عشر والاخير ايام 10-11 من نفس الشهر .

فيما يقام نصف النهائي بالمحافظات الأحد الموافق 17 يناير 2021 ، ونهائي المحافظات خلال الفترة من 26 يناير وحتي 10 فبراير ،

يعقب ذلك المؤتمر الصحفي وإجراء قرعة النهائيات خلال الفترة من 15-17 فبراير .

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تفاصيل النهائيات ؛ والتي يبدأ فيها دور 32 أيام 21-24 فبراير ، ودور 16 في الفترة من 28 فبراير وحتي 1-2 مارس ، فيما يبدأ دور 8 ايام 7-8 مارس ، والنصف نهائي 14-15من الشهر ذاته ، وتحديد المركزين الثالث والرابع يوم 22 مارس ، وتختتم بالنهائي 30 مارس 2021 .



دورى مراكز الشباب

جدول دورى مراكز الشباب