شكرا لقرائتكم بابا فاسيليو يستعين بالمصرى لكشف ثغرات أسوان للاعبى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، بمباراة أسوان السابقة أمام المصرى البورسعيدى، فى الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدف دون رد، من أجل اكتشاف ثغرات فريق تماسيح النيل، والعمل على استغلالها فى المواجهة المنتظرة بينهما يوم السبت المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الواحد والثلاثون.

ويرغب مدرب الفريق الدجلاوى فى اكتشاف نقاط القوة والضعف فى صفوف أسوان، قبل عقد المحاضرة الفنية مع لاعبيه لتوضيح ورسم الخطة التى سيعتمد عليها فى تلك المباراة، خاصة وإن غزلان دجلة مازالوا منتشين بالفوز الأخير على الإنتاج الحربى بنتيجة 4/1.

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وتعتبر مباراة وادى دجلة وأسوان مباراة بـ 6 نقاط، ففى حالة فوز أبناء الجنوب سيرتفع رصيد أسوان إلى النقطة 37 ويتوقف رصيد دجلة عند النقطة 31، قبل 3 مباريات من نهاية المسابقة، وهو ما يعنى أن أسوان سيكون بحاجة لـ 4 نقاط فقط من أجل حسم البقاء بالدورى الممتاز، وذلك لرفع رصيده إلى النقطة 41، وهو ما لن يتمكن وادي دجلة من الوصول إليه، ففى حالة الخسارة من أسوان وفوزه فى باقى المباريات سيتوقف رصيده عند النقطة 40.

ويحتل أسوان المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بعد 30 جولة خاضها أبناء الجنوب، حيث فاز أسوان فى 8 مباريات وتعادل فى 10 وخسر 12 آخرين، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 41 آخرين، فيما حتل وادى دجلة المركز الـ 14 برصيد 31 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة، حقق الفوز فى 7، وتعاجل فى 10، وخسر 13، وسل لاعبوه 30 هدف، واستقبلت شباكه 39 هدف.