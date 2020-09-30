شكرا لقرائتكم بادجى ومروان محسن يقودان هجوم الأهلى أمام الترسانة وشوبير يظهر لأول مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه في مواجهة الترسانة المقرر انطلاقها في تمام الثامنة مساء والتي تأتي ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : أحمد فتحي - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمود وحيد

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خط الوسط : أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي - حسين الشحات

خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي،بينما ضمت دكة البدلاء كلاً من حمزة علاء - محمد هاني - محمد شكري - عربي بدر - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد فخري - جيرالدو دا كوستا.

ويدخل السويسري رينيه فايلر المباراة وعقله مع ملف استمراره مع الفريق الأحمر من عدمه، حيث من المقرر أن يسافر فايلر لمسقط رأسه سويسرا بعد انتهاء مباراة الشواكيش على أن يحسم قراره النهائي فور وصوله سواء بالموافقة على تجديد عقده لمدة شهر وقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات بطولة دوري أبطال افريقيا، أو استغلال احقيته في فسخ العقد مع الأهلي دون دفع أي شروط جزائية في الفترة من 1 الى 10 أكتوبر القادم، ويعلن الأهلي عن القرار النهائي فيما يخص مصير فايلر غداً الخميس وفقاً للاتفاق المبرم مع المدرب السويسري.

على الجانب الأخر يعاني الترسانة الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية من تدني كبير في مستوى الأداء وفي النتائج مما جعله عرضة للهبوط لدوري الدرجة الثالثة، ويسعى الفريق لتحقيق مفاجأة على حساب بطل الدوري واستغلال غيابات الفريق الأحمر المهمة، والظهور بشكل جيد وأداء مباراة تنافسية قوية.