شكرا لقرائتكم مورينيو: على مدربي المنتخبات حماية لاعبي توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلب جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير من مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم حماية لاعبيه خلال فترة التوقف لخوض مباريات دولية مع الأخذ في الاعتبار الجهد الكبير في الأسابيع الأخيرة.

ووجد توتنهام نفسه مضطرا لخوض ثلاث مباريات تقريبا في الأسبوع الواحد في ظل المشاركة في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي، إلى جانب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة.

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وقال مورينيو بعد فوز توتنهام على تشيلسي بركلات الترجيح في كأس الرابطة يوم الثلاثاء : أتمنى أن يتحصل مدربو المنتخبات الوطنية على المعلومات ويدركون عدد دقائق مشاركة لاعبي توتنهام هذا الأسبوع، أتمنى اهتمامهم باللاعبين وحمايتهم لأن لاعبي توتنهام خاضوا هذا الأسبوع عددا ضخما من الدقائق، وهذا خطير جدا.

واعترف مورينيو أنه خاطر بإشراك إيريك داير في التشكيلة الأساسية بعد يومين فقط من خوض لاعب منتخب إنجلترا 90 دقيقة مع ناديه خلال التعادل 1-1 مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الممتاز.

ويلعب توتنهام مع مكابي حيفا الإسرائيلي في المرحلة الأخيرة من الدور التمهيدي للدوري الأوروبي يوم الخميس قبل أن يلعب في ضيافة مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز يوم الأحد.