شكرا لقرائتكم تشيلسي يعير باركلي إلى أستون فيلا حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقد أستون فيلا مع لاعب الوسط الإنجليزي، روس باركلي، على سبيل الإعارة لمدة موسم من تشيلسي غريمه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي خاض 33 مباراة دولية مع منتخب بلاده، مسيرته المهنية في إيفرتون الذي نشأ في أكاديميته، قبل الانتقال إلى تشيلسي في يناير 2018.

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وباتت فرص باركلي في الحصول على دقائق كافية أقل من المواسم الماضية، بعدما تعاقد تشيلسي مع مجموعة من اللاعبين الجدد، يتقدمهم المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام السابق، وكاي هافيرتز نجم منتخب ألمانيا.

وقال دين سميث، مدرب أستون فيلا: إن الحصول على لاعب بجودة روس يعتبر قفزة مهمة لنادينا وأنا متأكد من أنه سوف يتألق هنا ويحسن فريقنا.

ويستضيف فيلا فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة المقبلة يوم الأحد.