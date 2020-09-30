مرتضى يغيب عن جلسة التحقيق بالأوليمبية لـ"تمتعه بالحصانة البرلمانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

غاب مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن جلسة التحقيق المحددة له مع المستشار أحمد حافظ رئيس لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الأربعاء.

وحضر جلسة التحقيق محمود فتحى خالد مدير الشئون القانونية بالزمالك، ومحامين آخرين من محاميي الشئون القانونية بالنادي.

Advertisements

وأبدى محامو الزمالك اعتراضهم على مثول مرتضى منصور لجلسة التحقيق المحددة نظراً لتمتعه بالحصانة البرلمانية، كما رفضوا سؤالهم بصفتهم عن المشكو فى حقه.

ورفعت جلسة التحقيق لإصدار قرار بشأنها فى وقت لاحق.

وكانت شكاوى قُدمت ضد رئيس الزمالك من رئيس اتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ونائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والرئيس الأسبق لنادى الزمالك.