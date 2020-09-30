محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح باكامبي ماهلامبي لاعب صنداونز الجنوب إفريقي، والأهلي السابق بأن بيتسو موسيماني ودع اللاعبين في مران اليوم الأربعاء، من أجل تولى تدريب الأهلي.
وقال باكامبي في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء: "موسيماني ودعنا في تدريبات الفريق التي قادها صباح اليوم، واستقال من العمل في صنداونز وهو الآن يستعد من أجل السفر لمصر وتدريب الأهلي."
وأعلن صنداونز في بيان رسمي ظهر اليوم الأربعاء أن المدير الفني الجنوب إفريقي رحل عن الفريق من أجل تدريب فريق مصر كبير، دون أن يحدد اسم النادي.
كما أصدر موسيماني بيان هو الآن من أجل انهاء علاقته مع صنداونز بهد سنوات من العمل في صفوف الفريق وتحقيق البطولات المحلية إضافة إلى الفوز بدوري أبطال إفريقيا.
وعلم الخليج 365 من مصادره أن بيتسو موسيماني سوف يعلن كمدير فني جديد للأهلي فور رحيل رينيه فايلر عن الفريق مطلع أكتوبر القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب صنداونز لـ"الخليج 365": موسيماني ودعنا لتدريب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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