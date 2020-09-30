بلايلي بعد ارتباطه بالانتقال للأهلي: أولوياتي العودة إلى أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي السابق، أن من أولوياته العودة للعب في أوروبا، مشيراً إلى أنه متحمس للعب في الدوري الفرنسي مرة أخرى.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكم لصالح الجزائري يوسف بلايلي بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي.

وقال بيلايلي في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "الأمر بسيط للغاية، من أولوياتي العودة إلى أوروبا مرة أخرى، فكرة العودة إلى الدوري الفرنسي تجعلني متحمساً، وأنا أقدر بطولة الدوري الفرنسي جداً، أعلم جيداً أن هناك جودات جيدة، أود أن انتقم وأظهر الامكانيات التي لدي".

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وعن عدم لعبه مع أنجرز الفرنسي في موسم 2017-2018، رد اللاعب الجزائري: "هذه كانت اختيارات المدرب، عليك أن تسأله عن ذلك".

واختتم بلايلي تصريحاته: "لم يكن لدي وقت للانتظار، كان عليَ أن ألعب، ولهذا انضممت إلى الترجي التونسي حيث كانت الأمور هناك جيدة، وخلال بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، أنا أعطي كل ما لدي لمنتخب بلادي، وعندما ألعب بقميص منتخب الجزائر، أقدم أقصى ما لدي، نحن الآن مركزين على التأهل لبطولة كأس العالم القادمة، وهذا أكبر حلم في مسيرتي كلاعب".

وكانت أزمة قد نشبت خلال الفترة الماضية بين يوسف بلايلي وأهلي جدة، بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية خلال الشهرين الماضيين.

الجدير بالذكر أن والد يوسف بلايلي سبق وأن أعلن وجود محادثات بينه وبين مسؤولي الأهلي المصري من أجل انتقال اللاعب للقلعة الحمراء.