بث مباشر.. مباراة الأهلي والترسانة بكأس مصر

يستضيف النادي الأهلي، نظيره فريق الترسانة، في مباراة هامة وقوية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، في إطار مباريات الدور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.

وتأهل النادي الأهلي للدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر، على حساب فريق بني سويف، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما حجز فريق الترسانة مقعده في ثمن النهائي على حساب فريق إنبي، بعد الفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية.

وتعد مباراة اليوم بين الأهلي والترسانة، هي الأخيرة للسويسري

رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، في ظل تمسكه بالسفر، ويستعد الأهلي لتعيين جهاز فني جديد بعد مواجهة الغد، من أجل قيادة الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة أبرزها الثنائي أيمن أشرف وعمرو السولية بسبب الإيقاف، كما يغيب على معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراة الترسانة بعد الموافقة على سفره إلى بلاده للمشاركة مع المنتخب قبل انطلاق معسكر نسور قرطاج، كما يغيب وليد

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سليمان عن المباراة بداعي الإصابة، فيما لازال موقف الثنائي جونيور أجاي وأحمد الشيخ محل شك لمعاناتهما من الإجهاد.

على الجانب الأخر يعاني الترسانة الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية من تدني كبير في مستوى الأداء وفي النتائج مما جعله عرضة للهبوط لدوري الدرجة الثالثة، ويسعى الفريق لتحقيق مفاجأة على حساب بطل الدوري واستغلال غيابات الفريق الأحمر المهمة، والظهور بشكل جيد وأداء مباراة تنافسية قوية.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر 36 مرة آخرها عام 2017، بينما فاز الترسانة باللقب 6 مرات آخرها عام 1986.