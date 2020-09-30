اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ، تحت قيادة شديد قناوي المدير الفني، تدريباته اليوم الاربعاء ، وذلك استعدادًا لاستضافة فريق البنك الأهلي ، غدًا الخميس، على ملعب استاد جامعة المنيا ، ضمن مباريات الجولةال 20 بالممتاز "ب".
فريق الفيوم ، بإستاد جامعة المنيا ، وفريق التليفونات ، بإستاد بني سويف.
ويدخل فريق المنيا ، بقيادة شديد قناوي المدير الفني ، اللقاء بروح معنوية مرتفعة، خاصة عقب تحقيق الفريق لفوزين متتالين خلال اللقائين الاخيرين على،
ويذكر أن فريق المنيا ، لديه 25 نقطة بالمركز السابع، وكان الفريق قد حقق الفوز على البنك الأهلى، بعقر داره ، خلال لقاء الدور الأول، بثنائية نظيفة بهدفي اللاعبين ، برسوم محروس ، ومحمد سماره.
كانت هذه تفاصيل خبر المنيا يختتم تدريباته استعدادًا لاستضافة البنك الأهلي غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.