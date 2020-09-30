المنيا يختتم تدريباته استعدادًا لاستضافة البنك الأهلي غدًا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ، تحت قيادة شديد قناوي المدير الفني، تدريباته اليوم الاربعاء ، وذلك استعدادًا لاستضافة فريق البنك الأهلي ، غدًا الخميس، على ملعب استاد جامعة المنيا ، ضمن مباريات الجولة

ال 20 بالممتاز "ب".



ويدخل فريق المنيا ، بقيادة شديد قناوي المدير الفني ، اللقاء بروح معنوية مرتفعة، خاصة عقب تحقيق الفريق لفوزين متتالين خلال اللقائين الاخيرين على،

فريق الفيوم ، بإستاد جامعة المنيا ، وفريق التليفونات ، بإستاد بني سويف.



ويذكر أن فريق المنيا ، لديه 25 نقطة بالمركز السابع، وكان الفريق قد حقق الفوز على البنك الأهلى، بعقر داره ، خلال لقاء الدور الأول، بثنائية نظيفة بهدفي اللاعبين ، برسوم محروس ، ومحمد سماره.



