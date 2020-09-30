إبراهيم سعيد: موسيماني اختيار موفق للأهلي

أشاد إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر السابق، باختيار النادي الأهلي لبيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، مدربًا للفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر.
وأنهى النادي الأهلي تعاقده معرينيه فايلر، بعد منحه مهلة لحسم مصير من البقاء مع الفريق الفترة المقبلة.
وكتب إبراهيم سعيد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"اختيار موفق من مجلس إدارة النادي الأهلي، تواجد مدرب أجنبي بعد رحيل فايلر وفكره تواجد مدير فني مصري لا تصلح الآن ولا بعدين".
ومن المقرر أن يصل موسيماني إلى القاهرة غدًا الخميس، لتولي تدريب النادي الأهلي في الفترة المقبلة.
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