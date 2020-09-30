حظر استخدام الهيئات الشبابية والرياضية ومقرات وزارة الرياضة فى الدعاية الانتخابية

وجهت وزارة الشباب والرياضة بحظر استخدام أي من المقرات أو المنشآت التابعة للوزارة، أو الهيئات الشبابية والرياضية، فى تنظيم أى مؤتمرات، أو ندوات، أو لقاءات، أو اجتماعات تخص العملية الانتخابية، أو الترويج لمرشح، أو حزب سياسي بأي شكل من الأشكال، وذلكمع قرب إجراء انتخابات مجلس النواب.
كما أعلنت الوزارة عن تعميم يفيد بحظر اشتراك أى من العاملين، أو شاغلى الوظائف القيادية بالقيام بأي دعاية انتخابية، أو الترويج لمرشح أو حزب سياسي؛ التزاماً بأحكامقوانين الخدمة المدنية والرياضة، وتنظيم الهيئات الشبابية، ومدونة السلوك الوظيفي.
وكشفت وزارة الشباب والرياضة أنه فى حال مخالفة تلك التعليمات سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية تجاه المخالف.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمنى لكافة مراحل انتخابات مجلس النواب المقبلة بدءاً من دعوة الناخبين، والدعاية الانتخابية حتى موعد إجراء العملية الانتخابية، وإعلان النتيجة.
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