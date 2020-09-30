بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والترسانة اليوم 30/9 في كأس مصر

شهدت قائمة الأهلي لمباراة الترسانة المقرر لها مساء اليوم، الأربعاء، بدور الـ16 لكأس مصر غياب أكثر من لاعب لأسباب مختلفة؛ إذ خرج من القائمة، كل من : محمد الشناوي؛ إذ فضّل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إراحته بعدما شارك في جميع مباريات الفريق الـ30 التي خاضها ببطولة الدوري حتى الآن والتي توّج بها الأهلي رسميًا أخيرًا كما خرج من القائمة، كل من، رامي ربيعة وأحمد الشيخ ووليد سليمان للإصابة وخرج أيمن أشرف وعمرو السولية للإيقاف

بجانب صالح جمعة لأسباب فنية والدولي التونسي على معلول بسبب سفره إلى بلاده للحصول على أجازة لمدة يومين قبل الانضمام لمنتخب تونس والمشاركة معه في الأجندة الدولية.

وضمت قائمة الأهلى لمباراة الترسانة، كلًا من: ‏ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدى فتحى ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ‏ديانج وأليو بادجى ومحمد مجدى قفشة ومحمود وحيد وأحمد فتحى وجونيور أجايى وجيرالدو ومحمد ‏هانى ومحمد شكرى

وعربى بدر ومحمد فخرى ومصطفى شوبير وحمزة علاء وبذلك خرج من القائمة أكثر من لاعب أساسى أبرزهم محمد الشناوى حارس الفريق الذى فضّل الجهاز استبعاده لإراحته.

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بعد توقف ممتد منذ 21 فبراير الماضي تستأنف مساء اليوم الأربعاء منافسات النسخة رقم 88 لكأس مصر بلقاء يجمع الأهلي مع الترسانة على ملعب السلام في المواجهة السابعة بالدور الستة عشر للمسابقة، هذا وتختتم في الخامس من أكتوبر المقبل مباريات هذا الدور بلقاء قوي بين الزمالك وسموحة طرفي المباراة النهائي في نسختي 2014 و2018.