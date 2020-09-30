بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الأهلي والترسانة اليوم تابع لايف في كأس مصر

يعاني الترسانة الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية من تدني كبير في مستوى الأداء وفي النتائج مما جعله عرضة للهبوط لدوري الدرجة الثالثة، ويسعى الفريق لتحقيق مفاجأة على حساب بطل الدوري واستغلال غيابات الفريق الأحمر المهمة، والظهور بشكل جيد وأداء مباراة تنافسية قوية.

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد الحكم، إدارة مباراة الأهلى والترسانة بدور الـ16 لمباريات كآس مصر، للحكم أحمد جمال، والمقرر لها الثامنة مساء الأربعاء باستاد السلام.

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شهدت قائمة الأهلى للمباراة الترسانة المقرر لها مساء اليوم، الأربعاء، بدور الـ16 لكأس مصر غياب أكثر من لاعب لأسباب مختلفة حيث خرج من القائمة، كلاً من: محمد الشناوى حيث فضّل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق إراحته بعدما شارك فى جميع مباريات الفريق الـ30 التى خاضها ببطولة الدورى حتى الآن والتى توّج بها الأهلى رسمياً مؤخراً.

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وخرج من القائمة، كل من، رامى ربيعة وأحمد الشيخ ووليد سليمان للإصابة وخرج أيمن أشرف وعمرو السولية للإيقاف بجانب صالح جمعة لأسباب فنية والدولى التونسى على معلول بسبب سفره إلى بلاده للحصول على إجازة لمدة يومين قبل الانضمام لمنتخب تونس والمشاركة معه فى الأجندة الدولية.

الأهلي ضد الترسانة



وضمت قائمة الأهلى لمباراة الترسانة، كلاً من: ‏ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدى فتحى ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ‏ديانج وأليو بادجى ومحمد مجدى قفشة ومحمود وحيد وأحمد فتحى وجونيور أجايى وجيرالدو ومحمد ‏هانى ومحمد شكرى وعربى بدر ومحمد فخرى ومصطفى شوبير وحمزة علاء وبذلك خرج من القائمة أكثر من لاعب أساسى أبرزهم محمد الشناوى حارس الفريق الذى فضّل الجهاز استبعاده لإراحته.