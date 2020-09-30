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النصر السعودي يتأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا على حساب الأهلي

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حقق فريق النصر فوزا مهما على نظيره فريق اهلي جدة بنتيجة هدفين دون ردفى المباراة التى أقيمت اليوم الأربعاء على استاد جاسم بن حمد الدولي، وذلك ضمن منافسات ربع نهائى بطولة دورى أبطال آسيا.

أحرز هدف التقدم الأول للنصر البرازيلي مارتينيز بعد تمريره من خالد الغنام في الدقيقة ١٣ من

زمن اللقاء، في الدقيقة ٥٥ سجل عبدالفتاح عسيري هدف التقدم الثانى للنصر.

وبهذة النتيجة يتأهل نادي النصر إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لمواجهة الفائز من مباراة باختاكور الأوزبكي وبيرسبوليس الإيراني.

ودخل النصر المباراة بتشكيل مكون من:   

حراسة المرمي: براد جونز.

الدفاع : سلطان الغنام، عبدالله مادو ،مايكون بيريرا، عوض الخميس.

الوسط: عبدالله الخبيري ، عبدالمجبد الصليهم، جونزالو مارتينيز، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري.

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الهجوم: عبدالرزاق حمدالله .

بينما دخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمد العويس.

الدفاع : لوكاس ليما - عبدالباسط هندي - معتزهوساوي - عبدالله حسون.

الوسط : محمد ال فتيل - علي الأسمري - محمد المجحد - سلمان المؤشر - ماركو مارين.

الهجوم : عمر السومة. 

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