مشاهدة مباراة الاهلي والترسانة بث مباشر اليوم 30 سبتمبر 2020 في كاس مصر

الاهلي والترسانة هي المباراة التي ينتظرها اليوم جميع عشاق ومحبي المارد الأحمر، حيث يخوض النسر الأهلاوي اليوم تحدي جديد في بطولة كأس مصر، بعدما حسم لقب الدوري رقم 42 في التاريخ، يتجه للمنافسة بقوة على لقب كأس مصر الغائب عن خزائن النادي الاهلي لفترة طويلة، واليوم سيلعب الاهلي ضد فريق الترسانة أحد أقدم وأعرق الأندية المصرية، ولكنه فقد بريقه حينما أصبحت الأموال مُسيطرة على عالم كرة القدم، وفيما يلي سنعرض عليكم موعد المباراة وكل ما يتعلق بها.

وعلى ستاد النادي الاهلي الجديد "السلام سابقا"، تُقام مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بين الاهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ونادي الترسانة بقيادة مدربه شاكر عبد الفتاح، في مباراة ستُلعب اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، على أن تنطلق صافرة الحكم أحمد جمال لبداية أحداث اللقاء في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة، 9 مساءا بتوقيت

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وفي بقيادة السويسري رينيه فايلر ونادي الترسانة بقيادة مدربه شاكر عبد الفتاح، في مباراة ستُلعب اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، على أن تنطلق صافرة الحكم أحمد جمال لبداية أحداث اللقاء في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة، 9 مساءا بتوقيت السعودية ، ويمكنكم مشاهدة المباراة حصريا ومباشرة من خلال شاشة قناة أون تايم سبورتس اتش دي بتعليق بلال علام.ومن خلال موقع يلا شوت الجديد، يُمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي والترسانة اليوم في كأس مصر بث مباشر، حيث سينطلق البث المباشر للمباراة عبر موقعنا قبل بداية المباراة بنصف ساعة على الأقل، وتمتعوا بمشاهدة اللقاء مباشرة بدون تقطيع للبث أو ظهور إعلانات مُزعجة، مع صورة عالية الجودة HD.وفي الدوري المصري 2008/2009، وهو آخر موسم لعبه الترسانة في دوري الدرجة الأولى، حينها فاز الاهلي في مباراة الدور الأول برباعية نظيفة، وفي مباراة الدور الثاني فاز الاهلي أيضا بثلاثية مقابل هدفين للترسانة، كما قد تواجه الفريقان أيضا في كأس مصر يوم 10 أكتوبر 2018، وانتصر الاهلي بصعوبة حينها بنتيجة 3_2 على الترسانة، محمد شريف سجل هدفين، وأحمد الشيخ هدف، الترسانة لن يكون خصما سهلا اليوم، سيلعب من أجل خطف الأضواء وإحداث المفاجئة وإقصاء النادي الاهلي.

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