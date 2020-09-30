سوق الانتقالات | مدرب باريس سان جيرمان يوضح حقيقة الإهتمام بثنائي تشيلسي

يرتبط بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان بعدة أسماء من أجل التعاقد معها في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي الجاري في الخامس من أكتوبر المقبل.

ومن بين الأسماء المطروحة على طاولة المدير الرياضي لباريس سان جيرمان “ليوناردو” يوجد لاعبي تشيلسي الإنجليزي، لاعب خط الوسط الفرنسي “تيموي باكايوكو” و المدافع الألماني “أنطونيو روديجر“.

وسُئل مدرب باريس سان جيرمان “توماس توخيل” عن المناقشات الجارية مع تشيلسي للتوقيع مع تيموي باكايوكو وأنطونيو روديجر في ما تبقى من سوق الانتقالات الصيفي لكنه رفض إعطاء إجابات واضحة.

وقال توماس توخيل : “بالنسبة إلى فترة الانتقالات، أنت تعلم جيدًا أنني لا أريد التحدث عن الأسماء الآن، لم أفعل ذلك أبدًا احترامي للأندية الأخرى.”

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وأضاف : ” إنهم ليسوا لاعبوا فريقي، إنهم لاعبين في أندية أخرى وليس من المنطقي بالنسبة لي أن أتحدث عن هذين الاسمين، ونفس الشيء بالنسبة للجميع “.

وتابع : “لا يسعني إلا أن أقول إن النادي يعرف رأيي وتحليلي للموسم السابق، الذي قامنا به أنا وطاقم عملي. إنهم يعرفون تحليلي للوضع الآن وأنا أنتظر.”

وختم حديثه بالقول : ” نحن ننتظر معا. الوضع ليس سهلاً مع تدعيات فيروس كورونا ومغادرة بعض اللاعبين. لكن لا يزال لدينا بعض الوقت و نحن ننتظر “.

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