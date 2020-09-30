بعد واقعة جنوى.. نابولي يعلن نتائج اختبارات المسحة الأولى لفيروس كورونا

أعلن نادي نابولي الإيطالي عن نتائج المسحة الطبية الأولى لفيروس كورونا (كوفيد-19) وجاءت جميعها سلبية شاملة اللاعبين والإداريين والجهاز الفني.

وكان فريق جنوى الذي واجه نابولي الأحد الماضي في مسابقة الدوري، قد كشف عن وجود 14 حالة إيجايبة داخل الفريق في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتخوّفت إدارة نابولي من وجود حالات عدوى للاعبيها جراء الإحتكاك مع لاعبي الروسوبلو، بيد أن الفحوصات أثبتت أن الفريق خالٍ تمامًا من فيروس كورونا.

مع العلم بأن هناك جولة ثانية من الفحوصات سيخضع لها اللاعبين غدًا الخميس، بالنظر إلى فترة الحضانة الطويلة لفيروس كورونا.

من المرجح أن يتم تأجيل مباراة جنوى وتورينو في الجولة القادمة من سكوديتو، بينما يريد نابولي التأكد من حالة لاعبيه قبل مواجهة يوفنتوس طليعة الأسبوع المقبل.

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