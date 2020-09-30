الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع بيتسو موسيماني لخلافة فايلر

توصل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى اتفاق رسمي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، من أجل قيادة الفريق الأحمر لمدة موسمين، خلفًا للسويسري رينيه فايلر، الذي سيتم الإعلان عن رحيله بشكل رسمي غدًا الخميس.

ويعقد مجلس إدارة الأهلي، اجتماعًا طارئًا في العاشرة صباح الخميس، للإعلان بشكل رسمي عن رحيل رينيه فايلر، وعدم تجديد التعاقد، وتعيين بيتسو موسيماني بشكل رسمي لمدة عامين، حيث يطمح الخطيب في البدء بمشروع جديد، بعدما رحيل المدرب السويسري.

وتم الاتفاق مع المدرب على الاستعانة بخدمات ميشيل يانكون كمدرب لحراس المرمى، بعد التألق الذي ظهر عليه محمد الشناوي وباقي الحراس في الفترة الماضية.

وكان موسيماني قد عقد اجتماع مع رئيس نادي صن داونز “باتريس موتسيبي”، من أجل فسخ عقده بصورة ودية، للسماح له بالرحيل رسميًا والانتقال لتدريب النادي الأهلي.

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وتواصل محمود الخطيب مع موسيماني خلال الأيام الماضية، وتم الاتفاق معه على التوقيع لمدة موسمين، على أن يصطحب المدرب الجنوب إفريقي معه مدرب عام ومُعد بدني، ومحلل أداء.

وأجرى موسيماني تحليل فيروس كورونا، استعدادًا للسفر إلى القاهرة، حيث سيصل غدًا الخميس، على أن يقود تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم الجمعة القادم.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن المفاوضات مع موسيماني بدأت منذ أسبوعين طبقا للخطة B، والتي وضعها مجلس إدارة القلعة الحمراء، تحسبًا لرفض فايلر البقاء وإصراره على السفر إلى سويسرا، وكذلك تعامله بشكل سيئ مع مسئولي النادي.

وأجرى الخطيب “مكالمة فيديو” مع موسيماني وبحضور خالد علي، وصلت إلى 4 ساعات، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل، حيث سيتم الإعلان الرسمي عقب الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الأهلي صباح الخميس.

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