رسميًا..القادسية السعودي يُبقي على مدربه التونسي “المناعي”

أعلن نادي القادسية السعودي اليوم الثلاثاء تجديد عقد المدرب التونسي يوسف المناعي لقيادة الفريق في الموسم المقبل من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقاد المناعي فريق القادسية للعودة لدوري المحترفين، عندما تولى المهمة في يونيو 2019 .

وأثنى نائب رئيس القادسية ناصر الدغيثر على المجهود الكبير الذي بذله المدرب التونسي يوسف المناعي.

وقال الدغيثر “: المناعي من المدربين المميزين وصاحب فكر تكتيكي عالي ، وقادر على احتواء اللاعبين ويعرف قدراتهم جيداً”.

Advertisements

وأضاف “: جددنا مع المناعي بناء على ثقتنا الكبيرة في المدرب والأرقام التي حققها خلال الموسم الماضي وجعلته يحصد بطاقة الصعود لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

وتابع الدغيثر “: فضلنا الأستقرار الفني في الموسم المقبل لقناعتنا التامة بالمدرب وقدراته الفنية، ونتطلع ان نجني ثمار الأستقرار بتحقيق نتائج مميزة تليق بمكانة وسمعة النادي وتسعد عشاقه “.

من جانبه أعرب المدرب التونسي يوسف المناعي عن سعادته بالأستمرار مع نادي القادسية وقال ” أشكر نائب رئيس النادي ناصر الدغيثر و كافة أعضاء المجلس على تجديد الثقه في شخصي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الإدارة والجماهير لتحقيق طموحاتهم في الموسم المقبل”. كما أقدم شكري الخاص لرئيس النادي السابق مساعد الزامل الذي كان سنداً وعوناً حقيقياً للفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وللأمانة كان الزامل سبباً رئيسيًا في صعود الفريق لدوري المحترفين .

وأضاف المناعي ” : نحن نعمل جاهدين على تحقيق أهداف إستراتيجية إدارة كرة القدم بالنادي ونعد الجمهور ببناء فريق مختلف وشرس يستطيع مقارعة أندية دوري المحترفين.