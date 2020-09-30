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سانشو يغيب عن مباراة كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونخ ودورتموند

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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قال بوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء إن جادون سانشو سيغيب عن مباراة كأس السوبر الألمانية ضد بايرن ميونيخ اليوم الأربعاء بجانب الحارس رومان بيركي.

وتدور تكهنات حول انتقال سانشو لاعب منتخب إنجلترا، وذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الثلاثاء أن مانشستر يونايتد قدم عرضًا لضم اللاعب مقابل 100 مليون يورو (117.41 مليون دولار).

ولم يتسن بعد الاتصال بالنادي للتعقيب.

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وقال دورتموند إن سانشو وبيركي لن يشاركا أمام بايرن بطل الدوري وكأس ألمانيا بسبب عدوى في الجهاز التنفسي لكن نتيجة فحوصهما جاءت سلبية لفيروس .

وأكد دورتموند مراراً أن سانشو (20 عامًا)، الذي تسعى العديد من الأندية الكبرى لضمه، لن يرحل هذا الموسم.

وخسر دورتموند وصيف بطل الدوري الموسم الماضي 2-صفر خارج ملعبه أمام أوجسبورج في الدوري يوم السبت.

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