أخبار ريال مدريد | صدمة جديدة لزيدان بغياب هازارد لشهر آخر بسبب الإصابة!

تلقى المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد “زين الدين زيدان” صدمة جديدة بعد إعلان النادي تعرض النجم البلجيكي إيدين هازارد لانتكاسة وابتعاده لقرابة الشهر عن الميادين.

وأعلن ريال مدريد إصابة المهاجم القادم من تشيلسي الصيف الماضي بمبلغ ضخم اقترب من 145 مليون عبر بيان رسمي جاء فيه :”بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدين هازارد من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تبين انه يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليمنى. سيتم تقييم تطور حالته.”

وذكرت مصادر لإذاعة كادينا كوبيه الاسبانية أن إصابة إيدين هازارد ستبعده لأربع أسابيع إضافية على ريال مدريد ما يعني تأجيل ظهوره الأول هذا الموسم لما بعد التوقف الدولي القادم الشهر المقبل.

وكان هازارد قد تغيب لفترات طويلة خلال الموسم الماضي بسبب كثرة إصاباته حيث غاب عن أغلب مباريات الفريق في الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن زين الدين زيدان افتقد مطلع هذا الاسبوع الدولي الالماني توني كروس للسبب نفسه بعد خروجه منتصف المباراة أمام ريال بيتيس في المباراة التي فاز به النادي الملكي 3-2.

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