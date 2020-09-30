ريال مدريد يفقد خدمات هازار  لتعرضه لإصابة عضلية 

أعلن اليوم الأربعاء ريال مدريد الإسباني عن تعرض نجمه البلجيكي إيدن هازار لاصابة عضلية في ساقه اليمنى.



وجاء في بيان الفريق الملكي: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا، إيدين هازار، من قبل الإطار الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص اصابة عضلية في ساقه اليمنى".



وكان متوقعاً أن يشارك هازار (29 عاماً) للمرة الأولى هذا الموسم عندما يستقبل ريال مدريد، بلد الوليد الذي لم يفز حتى الان في ثلاث مباريات.



لكن إصابته الجديدة قد تبعد لاعب تشيلسي الانكليزي السابق عن الملاعب حتى أسبوعين، ما يعني غيابه أيضاً عن ثلاث مباريات لمنتخب بلجيكا، ضد كوت ديفوار في 8 تشرين الأول/اكتوبر، ثم إنكلترا وأيسلندا توالياً في 11 و14 ضمن دوري الأمم الأوروبية. كما قد تهدّد مشاركته في الكلاسيكو المنتظر ضد الغريم برشلونة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.



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وهذه ضربة جديدة لهازار (105 مباريات دولية مع منتخب بلجيكا)، في وقت كان مدربه الفرنسي زين الدين زيدان قدّر الثلاثاء انه "جاهز" للعودة إلى المستطيل الاخضر "أراه قريبا (من العودة)... يتدرب جيدا مع الفريق" الذي احرز أربع نقاط من مباراتين في الدوري.



وكان الموسم الأول لهازار مع ريال كارثيا، فبعد انتقاله مقابل 100 مليون يورو (113 مليون دولار)، تعرض لإصابة عضلية بفخذه قبل يوم من مباراته الاولى مع الفريق الملكي.



بعد عودته، أظهر جانباً من لمحاته الفنية، ثم تعرّض لكسر بعظمة في كاحله الأيمن في تشرين الثاني/نوفمبر، فاحتاج الى جراحة في كانون الثاني/يناير ابعدته حتى شباط/فبراير. لكنه لم يتعاف تماماً، فخاص فقط خمس مباريات من أصل 11 لريال بعد استئناف الدوري في حزيران/يونيو.

المصدر: بي إن سبورت