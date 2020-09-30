رياضة | وادي دجلة يؤجل مفاوضاته مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر وادي دجلة يؤجل مفاوضاته مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق الكرة الأول لوادي دجلة أن فريقه يسير بخطى ثابتة نحو البقاء في بطولة الدوري للموسم الجاري.

وفي تصريحات إذاعية أكد عبد الواحد أن الفوز الأخير الذي حققه الفريق على الإنتاج الحربي خاصةً وأن الأربع مباريات الماضية لم يحقق خلالها أي إنتصار حيث تعادل الفريق في مناسبتين وتلقى الخسارة في لقاءين.

وأضاف " جميع المواجهات المتُبقية في الجولة صعبة فالفرق من المركز الثامن وحتى السادس عشر تعتبر مهددة بالهبوط إلى دوري القسم الثاني والبقاء يحتاج إلى جهد كبير وتركيز.

وأنهى " مفاوضات الأهلي للحصول على اللاعب أحمد رمضان بيكهام تم تأجيلها وذلك حتى يضمن الفريق التواجد أولاً في بطولة الدوري.