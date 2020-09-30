رياضة | حقيقة اقتراب مانشستر يونايتد من ضم نجم آرسنال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة اقتراب مانشستر يونايتد من ضم نجم آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع أينسلي ميتلاند نايلز نجم آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقامت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز البريطانية والمقربة من مانشستر يونايتد بنفي هذا الخبر وأكدت أن لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في تدعيم مركز الظهير الأيسر بضم البرازيلي أليكس تيليس نجم بورتو البرتغالي وليس نيلز.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرسنال رفض مؤخرًا عرضًا من وولفرهامبتون واندرز يبلغ قدره 20 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع نايلز.