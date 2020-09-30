رياضة | النصر يقهر أهلي جدة ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر النصر يقهر أهلي جدة ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل النصر السعودي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه عل أهلي جدة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة الآسيوية الكبرى.

وسجل غونزالو مارتينيز (13) وعبد الفتاح عسيري (55) هدفي الفوز لصالح النصر.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن الدور ربع النهائي لمنطقة الغرب، بيرسيبوليس الإيراني مع باختاكور الأوزبكي على ذات الملعب.

وبدأ النصر المباراة بقوة، وسنحت له فرصة في الدقيقة الأولى بواسطة خالد الغنام الذي تبادل التمرير مع عبدالمجيد الصليهم وتقدم باتجاه المرمى ليلعب كرة أبعدها عبدالباسط الهندي.

وأثمر ضغط النصر عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 بعدما مرر خالد الغنام الكرة إلى غونزالو مارتينيز على حافة المنطقة ليتقدم ويسدد من تحت الحارس محمد العويس.

بعد هذا الهدف حاول الأهلي شن المحاولات الهجومية من أجل التعديل، لكن النصر كاد يسجل الهدف الثاني بعدما انطلق عسيري في الجهة اليمنى وسدد كرة مرت قريبة بجوار القائم (23).

ثم أهدر حمدالله فرصة خطيرة بعدما تابع تمريرة عسيري العرضية من الجهة اليمنى ولعب كرة رأسية ذهبت بجوار القائم (30)، وبعد دقيقة تابع حمدالله تمريرة خلف المدافعين وسدد كرة ذهبت بجوار القائم، لتتواصل محاولات النصر لمضاعفة النتيجة.

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في الشوط الثاني بدأ الأهلي بصورة أفضل وحاول الضغط من أجل تعديل النتيجة، لكن النصر أضاع فرصة جديدة للتسجيل بعدما انفرد حمدالله بالمرمى وسدد كرة أبعدها العويس بأطراف أصابعه (54).

وعوض الفريق هذه الفرصة مباشر بتسجيل الهدف الثاني عندما أرسل سلطان الغنام تمريرة عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى عسيري الذي هيأها بنفسه وسدد في المرمى (55).

ثم مرر حمدالله كرة متقنة إلى في مواجهة المرمى إلى البديل أيمن يحيى ليسدد كرة تألق الحارس العويس في التصدي لها، قبل أن تصل الكرة إلى عسيري الذي سدد بتسرع بجوار القائم (67).

ومن إحدى الفرص القليلة للأهلي تابع البديل هيثم عسيري الكرة المرتدة من المدافعين على قوس منطقة الجزاء وسددها على الطاير لكنها ذهبت مباشرة إلى الحارس براد جونز (78).

وارتفعت وتيرة ضغط الأهلي في الدقائق المتبقية، فتابع عمر السومة تمريرة عرضية ولعب كرة ارتدت من العارضة (89)، ورد حمدالله بانفراد قبل أن يسدد كرة أبعدها لوكاس ليما قبل أن تعبر الخط.

وكان النصر تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للسد القطري و7 لسيباهان الإيراني و5 للعين، ثم فاز في دور الـ16 على التعاون السعودي 1-0.

في المقابل تصدر الأهلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من أربع مباريات، مقابل 5 نقاط لكل من الاستقلال والشرطة، وفاز في دور الـ16 على شباب الأهلي دبي الإماراتي بفارق ركلات الترجيح 4-3 بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتقام مباراة الدور قبل النهائي لمنطقة غرب آسيا يوم السبت 3 تشرين الأول/أكتوبر على ستاد جاسم بن حمد.