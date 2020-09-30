رياضة | برشلونة يحسم صفقته المُنتظرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم صفقته المُنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع الأمريكي سيرجينيو دست الظهير الأيمن لفريق أياكس أمستردام الهولندي، للفحوصات الطبية اليوم، الأربعاء، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلى كل حال، لن يقدم برشلونة اللاعب أو يعلن عن إتمام الصفقة رسميا قبل اتفاقه نهائيا مع أياكس.

وسيصبح اللاعب أول صفقة في حقبة المدرب الهولندي رونالد كومان، وجاءت امكانية التعاقد معه بعد رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو إلى وولفرهامبتون مقابل 30 مليون يورو إضافة لـ10 كمتغيرات.

وينتظر أن تبلغ قيمة صفقة دست 20 مليون يورو إضافة لخمسة أخرى كمتغيرات، حيث سيوقع على عقد لمدة خمسة مواسم.