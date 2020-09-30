رياضة | مقترح جديد من الاتحاد الآسيوي بشأن عدد اللاعبين الأجانب بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر مقترح جديد من الاتحاد الآسيوي بشأن عدد اللاعبين الأجانب بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيادة عدد اللاعبين الأجانب خلال النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

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ومن المقرر تقديم هذا المقترح إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمناقشة إمكانية زيادة عدد اللاعبين الأجانب عن العدد المطبق حاليا وهو أربعة لاعبين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأربعاء، ظهر هذا الاقتراح في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الموسم الحالي بعد انتشار فيروس كورونا ومن أجل منح الأندية فرص أكبر للمنافسة وتجنب إجهاد اللاعبين الأساسيين.