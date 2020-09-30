الامارات | الشارقة يضم البرازيلي جوستافو لـ 3 مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يضم البرازيلي جوستافو لـ 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة ضم المدافع البرازيلي جوستافو مولير " 20عاما " إلى صفوفه بعقد لمدة ثلاث مواسم قادما من نادي فلامينجو البرازيلي على أن يتم قيده في فريق تحت 21 سنة بفئة اللاعب المقيم.

ويسعى نادي الشارقة الذي يعاني من مشكلات في الدفاع للإستفادة من خدمات المدافع البرازيلي الجديد .

ويستهل الشارقة موسمه الجديد بلقاء فريق الفجيرة ضمن الجولة الأولى لدوري الخليد العربي الذي سينطلق 16 اكتوبر المقبل.

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