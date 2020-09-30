تعرف على أول مطالب موسيماني في الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، التعاقد مع سيرينو، مهاجم صن داونز، للاعتماد عليه في الموسم المقبل.
جاء ذلك خلال المفاوضات التي دارت بين المدرب الجديد ومسؤولي النادي الأهلي، لقيادة الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة خلفًا لرينيه فايلر.
وتعهد مدرب صن داونز السابق بإتمام الصفقة، وإقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء.
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