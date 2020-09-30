شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب رجحت كفة موسيماني بديلاً لفايلر في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصدر بالنادي الأهلي، إن السيرة الذاتية المميزة للمدرب بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي، أول الأسباب التي دفعت إدارة القلعة الحمراء للتعاقد معه، خاصة أنه سبق وحصد بطولة دوري الأبطال.

وأضاف المصدر أن السبب الثاني وراء التعاقد مع المدير الفني الجنوب أفريقي، قدرته على مواجهة الفرق الكبرى، حيث فاز على الزمالك بثلاثية في نهائي دوري الأبطال موسم 2016.

أما السبب الثالث فهو احترامه للأهلي عندما فاز بخماسية شهيرة على الفريق الأحمر أثناء قيادته لـ«صن داونز»، وعدم انتقاده للفريق الأحمر وقتها.