شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب رجحت كفة موسيماني بديلاً لفايلر في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصدر بالنادي الأهلي، إن السيرة الذاتية المميزة للمدرب بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي، أول الأسباب التي دفعت إدارة القلعة الحمراء للتعاقد معه، خاصة أنه سبق وحصد بطولة دوري الأبطال.
وأضاف المصدر أن السبب الثاني وراء التعاقد مع المدير الفني الجنوب أفريقي، قدرته على مواجهة الفرق الكبرى، حيث فاز على الزمالك بثلاثية في نهائي دوري الأبطال موسم 2016.
أما السبب الثالث فهو احترامه للأهلي عندما فاز بخماسية شهيرة على الفريق الأحمر أثناء قيادته لـ«صن داونز»، وعدم انتقاده للفريق الأحمر وقتها.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
103,079
-
تعافي
96,094
-
وفيات
5,914
كانت هذه تفاصيل خبر 3 أسباب رجحت كفة موسيماني بديلاً لفايلر في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.