شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب ينفي إعلان أي قوائم مبدئية لمعسكر مواجهتي توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، ما تردد مؤخرًا عن استقرار الجهاز على قائمة مبدئية لمباراتي توجو المقبلتين.

وقال عضو بارز بالجهاز الفني للمنتخب الأول، رفض ذكر اسمه، إن أي حديث أو أسماء تم إعلانها لا تعبر إلا عن وجه نظر مرددها، ولا علاقة لها بالواقع أو الحقيقة.

وتابع: «من المستحيل أن يتم الإعلان عن قائمة قبل موعدها بأكثر من شهر، وبالتالي لا يجوز ترديد هذا الكلام».