شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد يبعد طارق حامد عن لقاء الزمالك أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، قراره باستبعاد طارق حامد، لاعب وسط الفريق، من قائمة مباراة المصري البورسعيدي المقررة غدا الخميس، بسبب شعور اللاعب بالإجهاد، ورؤية الجهاز الطبي لحاجة اللاعب للراحة.

وكان طارق حامد قد شارك أساسيًا في جميع المباريات الأخيرة للأبيض، مما أثر سلبًا عليه.

يذكر أن طارق يحيى، المدير الفني السابق للزمالك، أكد أن طارق حامد يعاني من الإجهاد، باعتباره اللاعب الوحيد الذي لم حصل على راحة، وسبق وطلب استبداله في مباراة الجونة الأخيرة لكنه رفضت تغييره.