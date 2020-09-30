شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الأهلي لن يخسر بخماسية في عهدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي، لأحد المسئوولين بالقلعة الحمراء، أثناء المفاوضات معه، أنه سيسعى لبذل أقصى جهد له من أجل حصد بطولة دوري الأبطال.

وقال مصدر داخل الأهلي، رفض ذكر اسمه، إن المدير الفني أكد أن الفريق لا يمكن أن يخسر بنتائج ثقيلة، مثلما حدث عندما خسر الفريق أمام صن داونز بخماسية خلال النسخة الماضية بدوري الأبطال.