شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الأهلي لن يخسر بخماسية في عهدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي، لأحد المسئوولين بالقلعة الحمراء، أثناء المفاوضات معه، أنه سيسعى لبذل أقصى جهد له من أجل حصد بطولة دوري الأبطال.
وقال مصدر داخل الأهلي، رفض ذكر اسمه، إن المدير الفني أكد أن الفريق لا يمكن أن يخسر بنتائج ثقيلة، مثلما حدث عندما خسر الفريق أمام صن داونز بخماسية خلال النسخة الماضية بدوري الأبطال.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
103,079
-
تعافي
96,094
-
وفيات
5,914
كانت هذه تفاصيل خبر موسيماني: الأهلي لن يخسر بخماسية في عهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.