شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يعلن انضمام إيهاب المباركي لمدة 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع التونسى إيهاب المباركى، ظهير أيمن فريق الترجى التونسي، على عقود انضمامه لصفوف فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم المقبل، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، عقب رحيل المباركى عن «باب سويقة»، حيث حضر اللاعب إلى القاهرة الأحد الماضى، وحرص على حضور مواجهة غزلان دجلة أمام الإنتاج الحربى التي أقيمت يوم الإثنين، من مقصورة ملعب الأهلى، والتى حقق فيها دجلة أكبر فوز في مشواره بالمسابقة بنتيجة 4/1.

وعقد المباركى جلسة مع مسئولو دجلة تم خلالها وضع الرتوش النهائية للتعاقد، والاتفاق على الانتقال للفريق لمدة 3 سنوات، ووقع اللاعب على العقود، مشترطًا عدم تفعيلها في حالة تعرض الفريق للهبوط لدورى الدرجة الثانية.