شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يشكو سعيدو سيمبوري لـ «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الخولى عضو مجلس ادارة النادى المصرى، أن مجلس ناديه لم يشك لحظة في قدرة فريقه على النجاة من الهبوط، مشيراً إلى قدرة ناديه على الفوز على الزمالك بالمواجهة المقبلة.

وقال الخولى في مداخلة هاتفية لبرنامج «وان تو» مع النجم حازم إمام عبر أذاعة «أون سبورت إف إم»: «لم نشك لحظة واحدة في قدرة فريق المصرى على تعديل وضعه بجدول الدوري وتجنب الهبوط بفضل نوعية اللاعبين المتواجدين وإمكانيات الجهاز الفنى بقيادة على مصر».

وتابع محمد الخولى: «لجنة تعاقدات المصرى تواصل اجتماعاتها لاختيار الصفقات الجديدة بعد انتهاء إيقاف القيد، ونعد الجمهور بصفقات قوية للغاية لتقديم أداء مختلف بالموسم الجديد».

وعن سعيدو سيمبورى قال عضو مجلس المصرى: «الحلول الودية انتهت وقررنا شكوى اللاعب في الاتحاد الدولى (فيفا) ويمثلنا في هذا النزاع نصر عزام، ونثق في حصولنا على حقوقنا من اللاعب بشكل قانونى خلال الفترة المقبلة».