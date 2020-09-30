شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف اليوم الأربعاء، فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى، تدريباته على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلى.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة الإسماعيلى التي أقيمت عصر الاثنين، على جهاز الرياضة العسكرى في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الطلائع بهدف دون رد في الوقت القاتل، ومن المقرر أن يبدأ الطلائع الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى والمقرر لها الخامسة والنصف عصر الأحد المقبل على استاد الإسكندرية في الجولة 31 للمسابقة.