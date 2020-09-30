شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يفتتح الدورة التدريبية التخصصية الأولى للميني فوتبول بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، يرافقه أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، الدورة التدريبية التخصصية الأولى، والتي ينظمها الاتحاد المصري للميني فوتبول تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للميني فوتبول، لتخريج أول جيل حكام ومدربين وإداريين بمحافظات الصعيد، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، بحضور نخبة من المحاضرين الدوليين للميني فوتبول من مصر وتونس ولبنان.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والكابتن فكري صالح رئيس اللجنة الفنية للاتحاد، وأيمن عبدالرحمن الأفندي رئيس منطقة المنيا.

وأوضح محافظ المنيا، أن افتتاح الدورة يأتي ضمن فعاليات تدشين اللعبة في المحافظة، حيث تم في أغسطس الماضي افتتاح مقر للاتحاد وأطلاق رياضة الميني فوتبول، مؤكدا على دعم كافة الأنشطة الرياضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، على اعتبار أن الرياضة تساهم في غرس القيم الإيجابية وروح المنافسة الشريفة بين اللاعبين واكتساب السلوك الإيجابي.

وأضاف أن المحافظة تعمل على تطوير وتجهيز كافة المنشآت الرياضية من خلال إنشاء الكثير من المراكز الشبابية الجديدة لتستوعب جميع الشباب، من خلال 161 مركز شبابي و21 نادي بجميع المراكز والمدن، لافتا أنه يجري إنشاء الكثير من المراكز الشبابية الجديدة لتستوعب جميع الشباب، حيث يجري العمل في 8 مراكز شبابية جديدة.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول بدعم المحافظة لنشر اللعبة وتوفير كافة التسهيلات لدعمها في جميع المراكز، لافتا إلى أن الاتحاد المصري للميني فوتبول يهدف إلى نشر اللعبة في جميع محافظات مصر وتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب من خلال مراكز الشباب.

وأشار إلى أن التدريب موجه لقطاع الصعيد في كلا من محافظات المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر وأسوان، وذلك استعدادا لإطلاق دوري اللعبة.

هذا وتعد «الميني فوتبول» أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كاسمها، ولكنها منفصلة ومختلفة تمامًا عن كرة القدم التقليدية، وكذلك عن كرة القدم داخل الصالات، في قواعدها وحجم الكرة التي تُلعب بها.

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وانطلقت هذه الرياضة من كندا، وانتشرت في 1980 بأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية عام 2013، وتأسس اتحاد دولي للعبة هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية، وتم تنظيم 3 نسخ لكأس العالم للعبة في عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، و2017 بتونس، و2019 في أستراليا.