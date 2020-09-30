شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يجتمع باللجنة الخماسية لمناقشة خطة مباراتى توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى جلسة، ظهر اليوم الأربعاء، مع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ومحمد بركات مدير المنتخب.

ويحضر الجلسة، اللجنة الخماسية بكامل تشكيلها والتي تضم، عمرو الجنايني رئيسًا، ونائبه الدكتور جمال محمد على، وعضوية، محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.

وترتكز جلسة اللجنة مع جهاز المنتخب، اليوم، حول التعرف على خطة الفريق في التجمع الدولي خلال شهر نوفمبر، والتي يخوض خلالها الفريق مباراتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ومعرفة كل احتياجات المنتخب والجهاز الفنى من أجل تلبيتها وتوفير كل الأجواء التي تساعد الفريق على حسم التأهل للكان مبكرًا.