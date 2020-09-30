شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يجرى «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع، اليوم الأربعاء، فريق الإنتاج الحربي، بقيادة مختار مختار، لتحليل «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها الخامسة والنصف عصر الجمعة المقبلة على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري العام.

وأغلق الجهاز الفني للإنتاج الحربى صفحة مباراة وادى دجلة، التي أقيمت عصر الاثنين، على ستاد السلام بالجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بفوز وادى دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 34 نقطة في المركز الثانى عشر، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 11 وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 35 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر.