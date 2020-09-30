شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد شمال أفريقيا يستطلع رأي مصر في تأجيل تصفيات أمم أفريقيا للشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي اتحاد الكرة المصري خطابًا من اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لتأجيل موعد تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20سنةً لتقام في شهر ديسمبر المقبل بدلًا من السابع من نوفمبر
وأوضح محمود الهمامي، المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا، أن هناك رغبة لبعض المنتخبات في التأجيل لمدة شهر، وطلب ان يتلقي الرد من الاتحادات قبل الخامس من اكتوبر المقبل
يذكر أن منتخب مصر للشباب سيواجه منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.
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