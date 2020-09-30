شكرا لقرائتكم خبر عن في أول ظهور لباتشيكو.. الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة المصرى المقرر لها غدا الخميس، في الجولة الـ 31 للدورى، حيث سيختار البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك أول قائمة له في ولايته الثانية، عقب عودته لقيادة الفريق مرة أخرى. وكان باتشيكو قد حضر مباراة الزمالك السابقة أمام طنطا من المدرجات وبدأ مهمته رسميا مع الفريق أمس الثلاثاء عقب توقيع العقود. ومن المقرر أن يضم باتشيكو في قائمة مباراة المصرى كل من محمد أبوجبل ومحمود جنش ومحمد عواد في حراسة المرمي، ومحمود علاء وحازم إمام وأحمد عيد ومحمود الونش وعبدالله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد وإسلام جابر وكاسونجو، بينما يخضع محمد أوناجم لاختبار طبي أخير لتحديد إمكانية مشاركته في المباراة بعد إصابته في الركبة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,079

تعافي 96,094

وفيات 5,914

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