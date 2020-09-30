شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يبلغ إدارة الاتحاد برحيله نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر طلعت يوسف المدير الفنى لنادي الإتحاد السكندري على عدم الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل والاكتفاء بالموسم الحالي مع نهاية عقده في ظل التوتر النفسي التي يعيشه المدير الفنى حاليًا بسبب الضغط الجماهيري بعد تأخر نتائج الفريق عقب عودة النشاط الكروى بعد جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع منذ بداية العام الجاري وأدت لإيقاف المسابقة منذ منتصف مارس الماضى وحتى منتصف يوليو الماضي.
ولم يحقق فريق الاتحاد السكندرى سوى فوز وحيد على الإسماعيلي منذ عودة النشاط الكروي بالرغم من خوض الفريق لـ12 مباراة حقق في معظمهم نتائج سلبية وهو ما أدى لغضب جماهير الإسكندرية بعدما فقد زعيم الثغر المركز الخامس وابتعد عن المنافسة على المربع الذهبي.
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